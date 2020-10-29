Новый механизм выплаты социальных пособий несет в себе риск дефицита средств на ряд таких выплат, показал анализ Счетной палаты РФ.

Как напоминают в СП, Фонд социального страхования в 2021 году завершает пилотный проект по переходу с «зачетного механизма» на прямые выплаты некоторых социальных пособий: больничных, декретных и других.

Суть новой схемы заключается в том, что социальные пособия по временной нетрудоспособности и материнству теперь гражданам перечисляет не работодатель, как это было раньше, а непосредственно ФСС. За работодателем остается только обязанность передать в фонд необходимые документы на выплату пособия его работнику.

По задумке новый механизм несет ряд неоспоримых преимуществ как для граждан, так и для работодателя, отмечают в СП. «Для граждан переход на прямые выплаты означает прежде всего стопроцентную гарантию получения пособия, значительное ускорение этого процесса и исключение случаев неправильного и несвоевременного расчета размера пособий», — поясняет аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Между тем системный анализ реализации проекта, проведенный Счетной палатой, выявил и связанные с ним риски. Главный риск — это финансовая неустойчивость системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и материнства.

«Риски прежде всего связаны со сложившимся за последние годы дефицитом по страховым взносам на случай временной нетрудоспособности и материнства. Покрывать этот дефицит за счет остатков прошлых лет уже невозможно, а профицита, по нашим расчетам, можно ожидать только в 2022 году. Поэтому меры для обеспечения финансовой устойчивости ФСС необходимо принимать уже сейчас», — считает Штогрин.

Фонд тем не менее придерживается другой позиции. «Реализация пилотного проекта никак не отразилась на динамике поступлений страховых взносов и на ежегодном темпе их роста, который в пилотных регионах сопоставим с ростом аналогичных доходов в целом по Российской Федерации», — заявила заместитель председателя ФСС Татьяна Лотоцкая.