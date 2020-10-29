Группа СберБанка консолидировала весь пакет акций головной компании группы «Евроцемент» и ищет претендента на их покупку, следует из отчетности «Сбера» по МСФО за девять месяцев 2020 года.

«В III квартале 2020 года в рамках процесса урегулирования долга группа по согласованию с предыдущим бенефициаром консолидировала 100% акций головной компании группы «Евроцемент» (GFI Investment Limited), в которую входит ряд предприятий по производству строительных материалов. В настоящее время ведется поиск инвесторов в целях последующей реализации указанных акций в интересах группы», — отмечается в финансовом документе.

Уточняется, что с учетом этого события активы и обязательства группы «Евроцемент» были классифицированы в отчетности как «прекращенная деятельность, предназначенная для продажи».

По состоянию на 30 сентября 2020 года консолидированные чистые активы группы «Евроцемент», включенные в отчетность «Сбера», составили 79,2 млрд рублей.



В релизе, выпущенном по отчетности, указано, что «в III квартале 2020 года кредитное качество портфеля оставалось стабильным. Снижение доли обесцененных кредитов на 0,6 процентного пункта, до 6,9%, в части кредитов по амортизированной стоимости носило преимущественно технический характер и было в большей степени связано с мероприятиями по урегулированию задолженности группы «Евроцемент».