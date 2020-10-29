Москва попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров «ЮКОСа», сообщил РИА Новости уполномоченный России при Европейском суде по правам человека — замглавы Минюста Михаил Гальперин.

«Тридцатого октября состоятся слушания (по этому вопросу. — Прим. ред.)», — уточнил он.

«Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал нашу позицию и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении», — сказал Гальперин.

В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров «ЮКОСа» 57 млрд долларов.

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 млрд долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в министерстве, с учетом пеней сумма выросла на 7 млрд долларов.

Верховному суду Нидерландов предстоит оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.



Как утверждает Минюст, апелляционный суд пренебрег тем, что истцы неоднократно нарушали антикоррупционное и «антиотмывочное» законодательство. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами «с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа» чиновников, отвечавших за приватизацию. В частности, офшорные «компании-пустышки» фактически не оплатили акции «ЮКОСа» и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику.