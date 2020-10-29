Восстановление экономики РФ в октябре вышло на плато после активного сентября, на показатели влияют новости о заболеваемости, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, — ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет, в сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое плато мы вышли. В то же время обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге восстановились. Это не значит, что мы полностью преодолели (кризис)», — сказал Решетников.

По его словам, сейчас экономика замерла под давлением настроений и новостей о заболеваемости, но в целом восстановление идет.