Министр обратил внимание на меры, принимаемые правительством РФ по этому направлению.
Достичь трехпроцентного экономического роста за счет одних государственных инвестиций невозможно, необходимо создавать условия для опережающего развития частных капиталовложений. Об этом заявил в четверг, 29 октября, министр экономического развития России Максим Решетников на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
Министр обратил внимание на меры, принимаемые правительством РФ по этому направлению: создание механизма соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для наиболее удобных условий финансирования бизнесом инфраструктуры, реформа института банкротства юридических лиц, модернизация Фабрики проектного финансирования, обновление законодательства об особых экономических зонах (ОЭЗ) и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Российской Федерации. Все эти мероприятия сейчас заложены в Единый план достижения национальных целей.
«Основа — это частные инвестиции, частный капитал. Компании с госучастием будут находиться под плотным контролем правительства, но частный капитал — вперед!» — призвал министр.
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