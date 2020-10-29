Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Росбизнесбанка стал Россельхозбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Выплаты стартуют 3 ноября. РСХБ будет осуществлять их в течение как минимум года, а о дальнейшем порядке АСВ сообщит дополнительно. В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении рухнувшего банка ликвидационных процедур.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 2 ноября на сайте АСВ и 3 ноября в газете «Московский комсомолец».



Лицензия у Росбизнесбанка была отозвана 23 октября этого года.