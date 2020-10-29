У российских властей нет планов по запуску общенационального локдауна, сообщил на форуме «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин.

«Есть вопросы, есть проблемы, на которые нужно обратить особое внимание, есть регионы, которые требуют особого внимания, но в целом ситуация действительно лучше», — заявил российский президент.



«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем тотальные ограничительные меры, так называемый общенациональный локдаун», — заверил Путин. При этом точечные решения будут приниматься в отдельных регионах при необходимости, отметил он.