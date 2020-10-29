Россия не будет использовать зарубежные схемы регулирования Интернета и защиты персональных данных, а создаст свою, заявил российский президент Владимир Путина на форуме «Россия зовет».



«Мы не планируем следовать каким-то уже сложившимся схемам. Если вы сказали, хотим мы китайскую схему, связанную с защитой данных, или европейскую, — у нас будет российская», — отметил Владимир Путин.

Российский лидер пообещал, что действия властей в области защиты персональных данных будут очень аккуратными. «Я сейчас не буду говорить об окончательных решениях, мы думаем над этим. Но запретительных мер, которые бы свели на нет саму идею, мы, конечно, внедрять не намерены», — добавил он.