Президент России Владимир Путин предложил продлить на три месяца отсрочку по уплате налогов и соцвзносов для компаний общепита и на весь следующий год мораторий на плановые проверки для малого бизнеса.

Путин напомнил, что для малых и средних компаний, работающих в пострадавших отраслях, предоставлены отсрочки до полугода по налогам и страховым взносам за I квартал. При этом в некоторых сферах проблемы сохраняются, в том числе у компаний общепита, отметил он.

«Для таких компаний предлагаю продлить отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца», — заявил на форуме «Россия зовет!» глава государства.



«Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса на весь следующий год», — добавил Путин.