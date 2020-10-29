Трудно судить о том, что будет с курсом доллара в случае победы Джо Байдена на выборах американского президента, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Что касается того, что произойдет с долларом после возможной победы господина Байдена, — нам трудно об этом сейчас судить.. какова будет политика ФРС — мы этого ничего не знаем», — отметил Владимир Путин.

«Можно предположить, что будет, если команда Трампа останется, ну потому что, понятно, что он делал за предыдущие четыре года», — добавил российский президент.

По словам Путина, властям удалось «отстегнуть» экономику России от колебаний мировых цен на сырье. «Мы сохраняем устойчивость с точки зрения нашей национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И Центральному Банку вместе с правительством, в целом, тоже удается это сделать», — резюмировал глава государства.