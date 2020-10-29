Число россиян за чертой бедности может сократиться в два раза в ближайшие годы, считает президент России Владимир Путин.

«У нас много граждан за чертой бедности, по последним данным, где-то около 20 миллионов, а в 2000 году было 42 (миллиона. — Прим. ред.) с лишним — в два раза сократили. И в ближайшие годы мы сократим еще, я в этом уверен, еще в два раза», — заявил российский президент на форуме «Россия зовет».

По последний данным Росстата, по итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Как отмечал министр экономического развития РФ Максим Решетников, доля населения, проживающего в условиях крайней нищеты, в России по международным стандартам составляет менее 1%, при этом за чертой национальной бедности (доходы ниже прожиточного минимума) в 2018 году оставалось 12,5% населения.