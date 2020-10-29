Промсвязьбанк увеличил максимальный размер кредита и снизил ставки на 0,2—0,35 процентного пункта по некоторым ипотечным программам. Это ипотека на апартаменты , рефинансирование ипотечных кредитов других банков, нецелевые кредиты под залог недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, заемщики могут по ставке 8,15% годовых. Программа действует на первичном и вторичном рынках жилья. Максимальная сумма кредита увеличена с 15 млн рублей до 20 млн рублей (до 85% от стоимости объекта недвижимости)», — говорится в релизе.

Ставки по ипотеке на покупку апартаментов как на первичном, так и на вторичном рынках в рамках программы «Крупная сумма» составят от 7,7% годовых. Максимальный срок кредита увеличен до 25 лет. Акция распространяется на кредиты размером 7—30 млн рублей для покупки жилья в Москве и Московской области и действует до 31 декабря 2020 года.

Ставка по программе кредитования на любые цели под залог недвижимости установлена на уровне 12,2% годовых. Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей (до 50% от рыночной стоимости квартиры), срок кредита — до 15 лет.