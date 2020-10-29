Отсрочки по налогам для малого и среднего предпринимательства (МСП) из наиболее пострадавших от пандемии отраслей планируют продлить до 1 апреля 2021 года, пишут «Известия» . Это следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Предлагается предоставить отсрочку в уплате большей части налогов (за исключением НДС и платежей самозанятых) и страховых взносов за март и I квартал 2020 года.

Этот вид поддержки предусмотрен для отраслей культуры, организации досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; общественного питания; организации конференций и выставок; предоставления бытовых услуг населению (салоны красоты, химчистки и т. д.). Как пояснил один из источников, поддержку сейчас планируется предоставить тем компаниям, которые восстановились значительно хуже остальных. Отели, авиа- или железнодорожное сообщение, по словам собеседника, запущены и чувствуют себя относительно нормально. Есть установка, чтобы налоговые меры не оказались слишком дорогими, поэтому, скорее всего, под продление подпадет меньше компаний, чем весной, отметил другой собеседник. Иначе льготы не будут реализованы.

По мнению представителей бизнес-объединений, дополнительная отсрочка по налогам необходима, так как бизнес еще не восстановился от пандемии, а вторая вспышка грозит массовыми закрытиями. Но не исключено, что многие фирмы не смогут заплатить налоги и через полгода, добавили эксперты. Поэтому весной может потребоваться еще одна отсрочка. На практике отсрочкой по налогам не смогла воспользоваться значительная часть бизнеса, которой он, по сути, полагался. Подход к критериям отбора организаций был слишком формальным, отметили эксперты. Чтобы инструмент заработал, нужно смотреть, чем реально занимается бизнес, а не на его основной код ОКВЭД, считают они.