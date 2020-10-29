Банк России близок к нормальным темпам отзыва банковских лицензий, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Основной этап расчистки практически завершен, сейчас идет уже такая настройка», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

«В нормальной ситуации все равно происходят отзывы лицензий. Несколько штук, но появляются проблемы, либо сами банки уходят с рынка цивилизованно… мы считаем, что мы уже очень близки к этим нормальным темпам», — отметила председатель ЦБ.



Глава регулятора указала, что по итогам девяти месяцев 2020 года доля убыточных банков по количеству составила 27%, однако на эти банки приходится лишь около 3% активов. «Это тоже говорит о том, что это не представляет проблемы. И, кроме того, мы считаем, что по мере восстановления экономики часть банков будут прибыльными», — заключила Набиуллина.