Минтруд РФ в целом не поддерживает идею введения пенсионных рангов, сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя идею первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, который предложил начислять пенсии «по рангам».

«Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов», — рассказали в министерстве.