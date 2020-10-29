Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2020 году, заявил на форуме «Россия зовет!» глава ведомства Антон Силуанов.

«Что касается евробондов, в следующем году мы закладываем в бюджет стандартную величину — 3 миллиарда долларов. Правда, у нас на долларовые заимствования сейчас ограничения введены, поэтому если и будем выходить на внешние рынки, то, скорее всего, это будут еврооблигации», — отметил министр финансов.

«Кстати говоря, и в текущем году мы не закрываем окно для такого выхода, поэтому рассматриваем и в текущем году такие возможности», — добавил Силуанов.



По его словам, решение будет зависеть от экономической ситуации в России и мире. При этом, как отметил министр, внешние заимствования не являются определяющими для правительства.