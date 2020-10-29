Чистая прибыль группы СберБанка за III квартал текущего года достигла 271,4 млрд рублей, что на 73,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, а чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 265,6 млрд (плюс 15,1%). Такие данные отчетности по МСФО представлены в релизе «Сбера».

Процентные доходы группы в III квартале сократились на 0,5% в годовом выражении до 599,4 млрд рублей в связи со снижением доходности кредитного портфеля вслед за рыночными процентными ставками. При этом чистые процентные доходы выросли на 16,2% до 411,3 млрд. Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 24,4% год к году до 188,1 млрд рублей, что отражает тренд рыночных процентных ставок и эффект от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов, уточняется в релизе.

Рост чистых комиссионных доходов группы в отчетном квартале составил 13,6% (показатель увеличился до 147,7 млрд рублей) благодаря высокой трансакционной активности.

Объем кредитов группы до вычета резерва под обесценение на конец III квартала составил 24,5 трлн рублей, рост без учета валютной переоценки — 5,7%. Розничный кредитный портфель вырос за квартал на 7,4% до 8,9 трлн рублей, а корпоративный кредитный портфель составил 15,7 трлн, рост без учета валютной переоценки — 5,2%.

Рост розничного кредитования связан с восстановлением потребительской активности после снятия карантинных ограничений и привлекательными предложениями по ставкам на кредиты, указывают в банке. В частности, ипотечный портфель вырос за квартал на 8,5%, портфель потребительских кредитов — на 6,9%.

Объем средств клиентов — физических лиц вырос на 4,3% за III квартал до 15,8 трлн рублей, объем средств корпоративных клиентов — на 14,5% до 9,4 трлн (без учета валютной переоценки рост составил 7,9%).

Базовый капитал первого уровня сократился на 3,5% до 4 трлн 554,8 млрд рублей за счет объявленных в III квартале дивидендов за 2019 год. Капитал первого уровня уменьшился на 0,3% до 4 трлн 704,8 млрд рублей. В III квартале в составе источников добавочного капитала был учтен субординированный кредит в размере 150 млрд рублей, требования по которому ранее были переданы Банком России в пользу Минфина.

Общий капитал группы за квартал изменился несущественно и составил 4 трлн 836,4 млрд рублей на 30 сентября 2020 года.

За III квартал коэффициент достаточности базового капитала первого уровня снизился на 1,39 процентного пункта до 13,39%, капитала первого уровня — на 0,94 п. п. до 13,84%, а общего капитала — на 1,01 п. п. до 14,22%, свидетельствуют данные отчетности.

В числе прочего материалы «Сбера» показывают, что по итогам девяти месяцев 2020-го чистая прибыль группы уменьшилась на 11,8% в годовом выражении, составив 558,6 млрд рублей, в том числе чистая прибыль от продолжающейся деятельности снизилась на 21,3% до 552,8 млрд.



«Восстановление деловой и потребительской активности в третьем квартале на фоне снятия карантинных ограничений и масштабной программы поддержки бизнеса и населения способствовали существенному росту кредитного портфеля и трансакционного бизнеса «Сбера»… Мы ожидаем некоторого замедления бизнес-активности в четвертом квартале на фоне продолжения пандемии. Тем не менее наше устойчивое финансовое положение и предстоящее сезонное оживление позволяют придерживаться осторожно-оптимистичного прогноза до конца года», — комментирует финансовый директор СберБанка Александра Бурико.