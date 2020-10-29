ЦБ рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным, пишут «Известия» , ссылаясь на пресс-службу регулятора. Такая инициатива обсуждалась на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева предложила сделать кредитные каникулы либо постоянно действующими наподобие ипотечных, либо закрепить их в законодательстве в «спящем» режиме, предусмотрев возможность оперативно включать при кризисных ситуациях.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, трудные ситуации могут быть связаны не только с пандемией. Экономические кризисы и проблемы возникают регулярно, поэтому людям нужна поддержка на постоянной основе. Закон об ипотечных каникулах, который принимался в спокойном режиме, когда у законодателей и регулятора было время на разработку, показал свою эффективность и в пандемию, полагает зампред Экспертного совета при ЦБ Эльман Мехтиев. Что касается предложения о распространении практики отсрочек на все виды кредитов, эту тему нужно обсуждать с учетом наработанной практики и баланса интересов всех сторон.

Депутаты готовы включиться в процесс по крайней мере обсуждения, которое точно было бы полезно, а дальше будет видно. По их словам, банкам тоже выгоден бессрочный механизм кредитных каникул, поскольку реструктуризация позволяет сохранить заемщика, а не получить вместо него банкрота. Если кредитные организации идут навстречу заемщику и вынуждены проводить реструктуризацию кредита, то регулятор тоже должен относиться к этому с пониманием, уточнили депутаты.

Как прокомментировали в ВТБ, механизм кредитных каникул в рамках 106-ФЗ может быть скорректирован в части их аннулирования и способов подтверждения снижения доходов. Кроме того, можно расширить способ подключения к ним — например, в случае внедрения формата обращения за каникулами через портал госуслуг можно одновременно предусмотреть оформление клиентом согласия на передачу банку данных из «Цифрового профиля».