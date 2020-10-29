Перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за оплату которых россияне смогут рассчитывать на налоговый вычет, будет утверждать правительство РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

«Правительство расширит список расходов, по которым граждане смогут оформить социальный налоговый вычет. Включим в него оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Их перечень будет отдельно утвержден правительством. Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть подоходный налог, составит 120 тысяч рублей в год. Для этого внесем изменения в Налоговый кодекс и закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», — сообщил Мишустин.

По его словам, поддержка массового интереса к спорту, оздоровительным процедурам — один из приоритетов правительства. Это необходимое условие для повышения продолжительности и качества жизни людей, сохранения и укрепления здоровья, активного долголетия, один из тех факторов, который позитивно влияет на демографические процессы в стране в целом, пояснил премьер-министр.