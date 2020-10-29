Инвестиционная компания «КьюБиЭф» запустила горячую линию на портале Банки.ру .

На вопросы посетителей портала ответит старший специалист отдела сопровождения клиентов ИК «КьюБиЭф» Вячеслав Морозов.

Отправить вопрос можно через специальную онлайн-форму, нажав на кнопку «Задать вопрос». Он будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

Вопросы, не относящиеся к ИК «КьюБиЭф», будут удаляться.