На вопросы посетителей портала ответит старший специалист отдела сопровождения клиентов ИК «КьюБиЭф» Вячеслав Морозов.
Инвестиционная компания «КьюБиЭф» запустила горячую линию на портале Банки.ру.
На вопросы посетителей портала ответит старший специалист отдела сопровождения клиентов ИК «КьюБиЭф» Вячеслав Морозов.
Отправить вопрос можно через специальную онлайн-форму, нажав на кнопку «Задать вопрос». Он будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.
Вопросы, не относящиеся к ИК «КьюБиЭф», будут удаляться.
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