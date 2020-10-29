Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключает, что продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года может быть не последним. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК .

«Считаем, что еще не меньше, чем 600 миллиардов рублей, будет под эту программу привлечено, она и дальше будет пользоваться большим спросом. И мы ближе к июлю, посмотрев, <...> какой интерес к программе, объем, ставка Центробанка на тот момент, уже будем <...> смотреть вопросы ее дальнейшего продления или какие-то другие формы», — сказал вице-премьер.

Он уточнил, что на сегодня уже 250 тыс. человек (в основном семьи) получили льготную ипотеку, по программе привлечено порядка 650 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2020 года.