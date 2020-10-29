Правительство России проделало большую работу по упрощению процедур в строительстве, чтобы поддержать отрасль в период пандемии, рекомендательными стали 3 тыс. обязательных требований. Такое мнение высказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.

«Не побоюсь сказать: мы устроили тихую революцию — 3 тысячи норм строительных мы сделали рекомендательными, 50 поправок внесли в законы по упрощению инвестиционно-строительной деятельности — начиная от торгов и заканчивая градостроительными планами, земельными отношениями», — сказал вице-премьер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июля сообщал, что подписал постановление, согласно которому порядка 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. Остальные 70%, по его словам, будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства. Хуснуллин в свою очередь подчеркивал, что сокращение количества обязательных требований к строительству не скажется на безопасности зданий.