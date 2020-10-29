По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, ФГИС ЕГРН уникальна с точки зрения защиты данных.
Федеральная государственная информационная система ведения единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) успешно прошла проверку ФСБ России на предмет сохранности персональных данных правообладателей недвижимости. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в четверг на телеканале «Россия 24», передает ТАСС.
«Эта система уникальна еще с точки зрения защиты данных, персональных данных наших россиян. И тут правообладатели недвижимости могут спать спокойно. Система прошла все проверки, есть специальный восьмой центр ФСБ, который эту систему тестировал и проверял, и получено заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на эту систему», — сказала она.
ФГИС ЕГРН позволяет объединить единый государственный реестр прав и государственный кадастр недвижимости в единый государственный информационный ресурс и обеспечить достоверность сведений ЕГРН. Единая информационная система упрощает оказание государственных услуг и сокращает их сроки. ФГИС ЕГРН позволяет создавать дополнительные сервисы. Так, Федеральная кадастровая палата запустила spv-сервис, в котором можно в режиме онлайн заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.
В октябре все 85 субъектов РФ перешли на работу в государственной информационной системе.
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