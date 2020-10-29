Комиссия Федеральной антимонопольной службы России признала действия ООО «Инвест Групп» недобросовестными и нарушающими закон «О защите конкуренции». Как поясняется в сообщении ФАС, сайт компании rzd-online.ru, на котором продавались железнодорожные билеты, потребители воспринимали как сайт перевозчика.

Указанный сайт представлял собой сервис для поиска, бронирования и покупки железнодорожных билетов. «Как сообщали потребители в жалобах, направляемых в адрес РЖД, они отождествляли деятельность сайта rzd-online.ru с деятельностью ОАО «РЖД» и полагали, что, покупая билеты на этом ресурсе, находятся на официальном сайте перевозчика», — отмечается в сообщении ФАС.

Компания «Инвест Групп» использовала в доменном имени сайта обозначение, которое тождественно товарному знаку «rzd», что и привело к смешению этого сайта в восприятии потребителей с официальным сайтом РЖД.

«Организация прекратила работу сайта, то есть устранила нарушение закона «О защите конкуренции», еще до вынесения решения по делу, — отмечает председатель комиссии ФАС, заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров. — Таким образом, нам удалось не только восстановить добросовестное использование зарегистрированного товарного знака, но и защитить интересы потребителей: компания взимала комиссию от продажи билетов и не сообщала об этом, в то время как на официальном сайте РЖД дополнительные сервисные сборы за покупку билетов отсутствуют».

Предписание ООО «Инвест Групп» Федеральная антимонопольная служба не выдала, поскольку нарушение прекращено до вынесения решения.



Между тем из релиза следует, что компании грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.