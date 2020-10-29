Распродажи на глобальных рынках акций вчера усилились на фоне опасений по поводу экономических последствий ужесточения карантинных мер на фоне резкого скачка в суточном росте случаев Covid в Европе и США. Жесткие карантинные меры ввели Германия и Франция с целью взять под контроль распространение эпидемии. Волатильность на рынках оставалась высокой – индекс волатильности впервые с июня превысил 40 пунктов, отражая неопределенность в мире, учитывая что до выборов в США остается менее недели. Российский рынок акций находился под особенно сильным давлением распродаж, так как инвесторы меняли свои позиции накануне выборов и избегая рискованных активов на EM на фоне скачка волатильности – по итогам дня индекс РТС опустился на 4,7% до 1 078 пунктов, тогда как индекс Московской биржи снизился на 2,5% до 2 693 пунктов. Курс рубля сильно подешевел (-2,4% до 79,23 руб./долл.), опустившись немного сильнее других валют EM на фоне восстановления доллара на фоне более активного ухода от риска. Цены на нефть снижались (Brent опустилась на 5,1% до 39,12 долл./барр.) на опасениях по поводу переизбытка предложения и перспектив спроса.

Мы ожидаем, что сегодня ситуация на российском рынке акций временно смягчится: Сегодня утром настроения на рынках неоднозначны – инвесторы взвешивают более сильные экономические перспективы Азии и опасения, связанные с карантинными мерами в Европе, а также риск того, что примеру Европы могут последовать США на фоне максимально высоких темпов роста числа инфицированных. Поскольку до выборов в США остается менее недели, любое восстановление рынков следует воспринимать временным на фоне скачка волатильности до уровней, последний раз зафиксированных в июне (индекс VIX вчера превзошел отметку 40 пунктов). После вчерашних сильных распродаж на российском рынке мы ожидаем небольшое восстановление рынка сегодня. Ближе к вечеру будут опубликованы данные по ВВП за 3К20 США, которые могут временно поддержать рынки. Тем не менее, рынки не могут игнорировать рекордный рост числа инфицированных в мире и то, что США и Великобритания могут последовать примеру Европы и возобновить карантин. Цены на нефть продолжают идти вниз в момент написания данной заметки (Brent опустилась на 0,4% до 38,97 долл./барр.). Американские фьючерсы указывают на рост на открытии (ESZO +0,9%).

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Минфин занял 437 млрд руб. на рынке ОФЗ 28 октября; НЕЙТРАЛЬНО Вчера, то есть 28 октября, Минфин занял 437 млрд руб. на рынке ОФЗ; в результате ведомство разместило ОФЗ на сумму более 1,5 трлн руб. в октябре, и это означает, что план по заимствованиям Минфина исполнен на 87% (4,3 трлн руб.) за 10М20. Это указывает на сильное увеличение объемов размещений в октябре, что имеет два важных макроэкономических следствия для макроэкономического ландшафта России. С одной стороны, это смягчит давление на внутренние процентные ставки в ноябре-декабре 2020, создавая условия для понижения ключевой процентной ставки на заседании ЦБ 18 декабря, если только сильно не ухудшиться внешняя ситуация. С другой стороны, агрессивные заимствования подтверждают планы п равительства по увеличению расходов в этом году до 23 трлн руб., однако это означает сильное ужесточение бюджетной политики в будущем году. В целом мы считаем, что более плавное изменение объемов государственных и расходов, и заимствований, позволило бы снизить общую неопределенность и улучшить условия для роста экономики.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

НОВАТЭК: финансовые результаты за 3К20 по МСФО: восстановление рентабельности вызвало уверенный квартальный рост, чистая денежная позиция указывает на возможное улучшение прогноза дивидендных выплат НОВАТЭК (NVTK RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 1 315 руб./акцию; NVTK LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $175/ГДР) вчера представил относительно сильные финансовые результаты за 3К20 по МСФО, которые немного опередили ожидания рынка , несмотря на непростую ситуацию на мировом рынке углеводородов. На фоне неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, вызванной ухудшением эпидемиологической обстановки в мире в 3К20 после ранних признаков ее улучшения ранее, компания смогла остаться прибыльной в 3К20, показав рост чистой прибыли почти на 70% за квартал (и снижение на 26% г/г) в сочетании с восстановлением СДП, который составил 9,5 млрд руб. (в сравнении со снижением до -57 млрд руб. в 2К20). Несмотря на неблагоприятную конъюнктурумирового рынка газа, выручка НОВАТЭКа восстановилась в 3К20, увеличившись на 14% за квартал, продемонстрировав лишь сдержанное снижение на 13% г/г на фоне снижения цен на газ и нефтепродукты, в то время как международные продажи СПГ снизились из-за увеличения поставок по долгосрочным контрактам проекта ЯмалСПГ. В результате консолидированная EBITDA опустилась на 9% г/г, отражая динамику выручки компании, тем не менее, оказавшись на 5% выше наших ожиданий и на 2% опередив прогноз рынка на фоне усилий менеджмента по оптимизации расходов. Аналогичным образом, операционные показатели СП снизились на 11% г/г, при этом лидером падения стал проект Ямал СПГ (EBITDA снизилась на 14% г/г, при этом показав 14% рост к/к), тем не менее демонстрируя признаки устойчивости на фоне снижения цен на бенчмарки (цена на TTF снизилась на 18%, средняя цена Brent опустилась на 31% г/г). В свою очередь, проект Арктикгаз смог эффективно противостоять макроэкономическим проблемам – его EBITDA снизилась всего на 5% г/г, восстановившись на 51% за квартал на фоне поддержи устойчивых внутренних цен на газ . В целом EBITDA на уровне группы снизилась всего на 10% г/г, подскочив на 32% к/к, что мы считаем уверенной динамикой на фоне фундаментальных проблем на рынке газа.

Ниже строки операционной прибыли, несмотря на то, что динамика СП оказала давление на чистую прибыль (учитывая расчетный убыток по курсовым разницам в размере 113 млрд руб.), которая снизилась до 13,2 млрд руб., показатели 3К20 оказались на 15% выше консенсус-прогноза рынка, опередив наши ожидания почти на 6 млрд руб. Тем не менее, эта цифра оказалась значительно ниже показателя чистой прибыли за 3К19 на уровне 370 млрд руб., размытой за счет признания продажи 30% доли в проекте Арктик СПГ-2 в июле 2020 за 366 млрд руб. С учетом коррекции на колебания валютных курсов и продажу доли в Арктик СПГ-2, нормализованная чистая прибыль составила 35,7 млрд руб, оказавшись лишь на 26% ниже г/г (против 48,5 млрд руб. в 3К19) и увеличившись почти на 70% за квартал. Что касается денежных средств, 3К20 продемонстрировал снижении капиталовложений на 35% до 39,8 млрд руб.(что на 9% выше г/г), компенсировав их рост на 50% к/к в 2К20 в связи с значительными инвестициями в СПГ в первой половине этого года, которые снизились к уровню 1К20, что предполагает, что все проекты по расширению в целом идут по плану. В сочетании с сильной генерацией операционного денежного потока на уровне 49,3 млрд руб. на фоне поддержки сделки по продаже доли в Арктик СПГ-2, СДП за 3К20 составил 9,5 млрд руб. (против 17,8 млрд руб. в 3К19 и отрицательного СДП в 2К20).

В целом, хотя база для расчета дивидендов остается под давлением макроэкономической конъюнктуры на фоне пандемии, мы считаем, что ожидаемое всеми восстановление цен на газ в 4К10 (декабрьские контракты TTF торгуются близко к отметке 15 евро/МВТч), уверенную финансовую позицию (компания завершила 3К20 с чистой денежной позицией) и дальнейшее восстановление денежных потоков позволят сохранить дивиденды за 2020 на уровне 2019 года при дивидендной доходности 3,2% при текущих уровнях котировок.

Телефонная конференция по результатам третьего квартала состоится сегодня, 29 октября в 13:00 по времени Лондона (16:00 мск, 9:00 по времени Нью-Йорка). Номера для участия мы приводим ниже: для звонков из России: +7 (495) 213 17 67, из Великобритании: +44 (0) 330 336 91 25, из США: +1 (929) 477 04 02. Пароль: 3251242.

Никита Блохин: NBlochin@alf abank.ru (Старший аналитик)

Московская биржа (НА УРОВНЕ РЫНКА): прогноз финансовых результатов за 3К20 по МСФО Московская биржа (НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ 134 руб.) в пятницу представит финансовые результаты за 3К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем, что чистая прибыль за 3К20 вырастет только на 3% г/г, так как очень сильная динамика комиссионного дохода на 27% г/г была нейтрализована снижением чистого процентного дохода на 27%. Акция продемонстрировала одни их самых сильных темпов роста с начала года (выросла на 28% против снижения индекса Московской биржи на 12%), так как инвесторы воспринимают бизнес биржи как относительно защищенный в условиях пандемии. Это отражено в высоких оценках стоимости – сейчас акции торгуются по коэффициентам 14,1-14,9x P/E 2020-21П, что предусматривает премию 28-35% к средним мультипликаторам за последние 5 лет. Учитывая это, а также нашу оценку снижения прибыли на акцию на 6% г/г в 2021П (против роста на 1%, который ожидает консенсус-прогноз рынка), мы не видим сильных аргументов в пользу того, что акции Мосбиржи сильно вырастут в цене с текущих уровнях котировок, несмотря на снижение на 10% со своих максимальных уровней 6 октября (против снижения индекса биржи на 7%).

Мы ожидаем, что комиссионный доход вырастет на 27% г/г и на 2% к/к. Среди ключевых драйверов роста комиссионного дохода в 3К20 были 1) вызванный волатильностью рынка рост объемов торгов – акциями (+85% г/г), деривативами (+42% г/г) и на валютном спотовом рынке (+22% г/г) и 2) рост однодневных репо на 31% г/г

Мы ожидаем, что чистый процентный доход за 3К20 снизится на 27% г/г и на 23% к/к, при этом сниженные процентные ставки будут частично нейтрализованы рост средних рублевых и долларовых балансов (+10-99% г/г).

Мы ожидаем рост операционных расходов на 12% г/г в 3К20, главным образом за счет расходов на персонал. Тем не менее, рост операционных расходов за 9М20 на 5,9% г/г остается ниже прогноза менеджмента на 2020 на уровне 7-8,5% г/г.

В итоге 3К20 EBITDA составит 7,8 млрд руб. (+1% г/г, -10% к/к) при рентабельности на уровне 69,7%.

Наша оценка чистой прибыли за 3К20 составляет 5,6 млрд руб. (что на 3% выше г/г и на 18% ниже к/к; +2% г/г и -11% к/к с учетом коррекции на разовые статьи).

Информация о телефонной конференции. В тот де день биржа проведет телефонную конференцию в 16:00 мск / 13:00 по лондонскому времени / 9:00 по времени НьюЙорка. Для участия в конференции либо используйте либо ссылку http://emea.directeventreg.com/registration/6170303 для получения телефонного номера и пароля, либо линк на веб-трансляцию https://edge.media-server.com/mmc/p/pb85c4ev.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Яндекс: финансовые результаты за 3К20: сюрприз по рентабельности; ПОЗИТИВНО Компания YNDX (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $60,3) вчера представила сильные финансовые результаты за 3К20 – главный сюрприз преподнесла рентабельность, так как консолидированная EBITDA опередила консенсус - прогноз и нашу оценку, соответственно, на 14-15%. Выручка оказалась немного ниже ожиданий (на 0,6-1,4% ниже нашей оценки и ожиданий рынка), так как выручка от продажи онлайн-рекламы (+1% г/г без учета консолидации Маркета) и выручка Маркета оказались, соответственно, на 2-5% ниже нашего прогноза. В части рекламы динамика Яндекса в годовом сопоставлении оказалась немного слабее, чем у Mail.ru. Сильная рентабельность вызвана сочетанием двух факторов – поквартального восстановления выручки и жесткого контроля над расходами, который, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы, так как компания планирует придерживаться своего консервативного подхода к расходам и к найму сотрудников, пока не прояснится макроэкономическая и пандемическая ситуации. Яндекс воздержался от прогнозов, вновь указав на сложности в части прогнозируемости макроэкономической и рыночной ситуации на фоне пандемии. Компания наблюдала некоторое замедление активности со стороны рекламодателей и клиентов в сегменте e-mobility в последние недели, когда количество случаев Covid-19 начало резко расти. Тем не менее, поскольку российские власти придерживаются мягкого подхода к ограничениям и не торопятся вводить карантин, влияние пандемии на целевые рынки сейчас гораздо мягче, чем весной. Мы считаем финансовые результаты за 3К20 позитивными для акций компании.

Выручка группы в целом соответствует прогнозу, EBITDA превысила ожидания на 14-15%. Выручка в размере 58,3 млрд руб. (+30% г/г) в целом соответствует нашему прогнозу и консенсус-прогнозу рынка, она вернулась к росту после временно слабого 2К20. В то же время скорректированная EBITDA в размере 15,1 млрд руб. (+8,4% г/г) в целом стала позитивным сюрпризом, опередив наш прогноз и ожидания рынка на 14-15% на фоне сильных трендов рентабельности во всех сегментах (за исключением Медиасервисов и Экспериментов). На 30 сентября остаток денежных средств на балансе Яндекса составил 252 млрд руб. ($3,2 млрд) в форме денежных средства и срочных депозитов, из которых 30,5 млрд руб. ($0,4 млрд) – в сегменте Такси и 16,8 млрд руб. ($0,2 млрд) – в сегменте Маркета.

Органическая выручка от продажи онлайн-рекламы оказалась немного ниже ожиданий, однако ее поддержала выручка Маркета. Выручка сегмента онлайн-рекламы выросла на 6% г/г после снижения на 15% в 2К20. Динамика рекламной выручки, как и ожидалось, улучшилась в квартальном сопоставлении; кроме того, ее поддержала консолидация Маркета, вклад которого в рост выручки составил 5 п. п. г/г. На сопоставимой основе динамика Яндекса оказалась немного ниже наших ожиданий (+1% г/г в сравнении с нашим прогнозом +3% г/г). Без учета выручки Яндекс.Маркета, выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса выросла на 6% г/г (в сравнении со снижением на 11% в 2К20), тогда как выручка от продажи рекламы на партнерских сайтах, как и ожидалось, оставалась под давлением (она снизилась на 18% г/г). Мы видим, что динамика выручки от продажи онлайн-рекламы Яндекса продолжает немного отставать от Mail.ru Group, которая показала рост рекламной выручки на 5% г/г (+3% г/г без учета на рекламу внутри игр) в начале это недели. EBITDA Портала и поиска оказалась на 2% выше наших ожиданий (при рентабельности на уровне 54,5%, без учета продажи устройств в сравнении с 51%, по нашей оценке), несмотря на некоторое отставание выручки благодаря значительному эффекту от мер в области операционной эффективности и оптимизации издержек, предпринятыхкомпанией в ответ на пандемию.

Выручка Маркета оказалась близка к прогнозу, GMV маркетплейса вырос на 134% г/г с низкой базы. Выручка, относящаяся к Яндексу за 3К20 в размере 5,2 млрд руб., оказалась на 5% ниже нашего прогноза, однако убыток по EBITDA на уровне 1,1 млрд руб. оказался лучше наших ожиданий (-1,3 млрд руб.). Маржа EBITDA Маркета составила -20,7% против прогноза на уровне -24%. Выручка платформы по сравнению цен выросла на 23% г/г, тогда как GMV маркетплейса вырос на 134% с 3К19 (Яндекс не раскрывал абсолютные цифры за 3К19 и 3К20). Динамика GMV маркетплейса не сильно впечатляет нас, учитывая, что она отражает рост с низкой базы и что лидер рынка Wildberries сообщил о росте GMV на 94% г/г за 3К20 на больших объемах (во всех странах присутствия, однако мы полагаем, что рост по России вполне сопоставим).

Высокая EBITDA сегмента Такси на уровне 1,7 млрд руб. благодаря сочетанию сильных трендов выручки и продолжающегося контроля над расходами. Выручка сегмента Такси на уровне 18,5 млрд руб. оказалась на 6% выше нашего прогноза; при этом позитивный сюрприз был в равной степени (50/50) вызван более сильным в сравнении с прогнозами вкладом в выручку каршеринга Яндекс.Драйв (2,7 млрд руб. против ожидаемых 2,2 млрд руб.) и онлайн-заказом такси. Яндекс раскрыл соответствующие цифры выручки и EBITDA Драйва за 1К19, которые показали сильную выручку на уровне 2,6-2,7 млрд руб. за последние 4 квартала (за исключением слабого 2К20, когда выручка опустилась ниже 0,7 млрд руб.). EBITDA Драйва впервые оказалась позитивной (71 млн руб., тогда как мы же ожидали убыток на уровне 400 млн руб.), выиграв от программы оптимизации затрат Яндекса на фоне пандемии, а также интеграции с сервисом онлайн-заказа такси. EBITDA основных бизнесов сегмента на уровне 1,7 млрд руб. (при рентабельности 10,5%) также оказалась до некоторой степени лучше ожиданий (по нашей оценке, 1,5 млрд руб. при рентабельности 8,6%), EBITDA Еды оказалась позитивной в 3К20.

Классифайды преподнесли сюрприз в части рентабельности, Медиасервисы показали рост инвестиций, динамика Экспериментов соответствует ожиданиям. Выручка классифайдов выросла на 15,7% г/г, восстановившись со снижения на 32% г/г в 2К20 (что на 5% выше нашего прогноза) на фоне лучшего в сравнении с ожиданиями восстановления активности автосалонов после смягчения карантинных мер (Auto.ru), таким образом, EBITDA оказалась выше нашего прогноза (0,5 млрд руб. против 0,3 млрд руб., по нашей оценке). Выручка Медиасервисов показала продолжающийся сильный рост более чем на 90% г/г, однако EBITDA оказалась на 19% ниже нашей оценки, так как инвестиции компании в контент и маркетинг оказались выше наших ожиданий. Результаты прочихсервисов и Экспериментов (из которых Яндекс.Драйв был исключен и включен сегмент беспилотных автомобилей) в целом соответствуют нашему прогнозу.

Итоги телефонной конференции:

В связи с тем, что российские власти в этот раз гораздо мягче подходят к вопросу введения карантинных мер, влияние пандемии на рынки Яндекса сейчас слабее, чем в первую волну. Компания наблюдает следующую динамику с начала месяца: 1) Рост выручки Портала и поиска без учета расходов на привлечение трафика (TAC) на 4-6%; 2) Рост выручки сегмента поездок в диапазоне 21-23%, что немного ниже чем пиковые уровни конца сентября; 3) Фудтех продолжает демонстрировать двукратный рост г/г 4) Выручка Драйва немного замедлилась, клиенты предпочитают более длительные поездки, снижается количество поездок в сутки на одну машину;

Яндекс продолжает оптимизировать портфель контрактов с партнерами рекламной сети с целью сокращения низкорентабельных контрактов, жертвуя до некоторой степени ростом в ближайшие кварталы;

Рентабельность Портала и поиска в ближайшие кварталы будет находиться на устойчивом уровне примерно 50%. Избыточная рентабельность Портала и поиска, сегмента поездок и Еды будет реинвестирована в укрепление экосистемы, увеличение доли рынка и поддержкупартнеров; Яндекс сократил комиссию с поездок до 8% (примерно с 9% до этого) в последние месяцы в ответ на снижение предложения на рынке такси и, вероятно, продолжит искать баланс между рентабельностью и долей рынка в дальнейшем;

Компания сильно заинтересована в том, чтобы Маркет вошел в топ-пять игроков рынка в 2021 и в топ два-три в последующие годы;

В части сделок M&A консолидация миноритарной доли Uber в сегменте Такси и покупка (-и) в сегменте финтеха – два главных направления; помимо этого, никаких больших сделок на горизонте не намечается.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)