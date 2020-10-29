Количество DDoS-атак с июля по сентябрь во всем мире возросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Также в III квартале был установлен годовой рекорд по числу DDoS-атак в день — 2 июля компания зафиксировала 323 атаки.

В среднем в III квартале проводилось 106 атак в день. По словам экспертов, это указывает на то, что объем «мусорного» трафика начал сокращаться, хотя по-прежнему остается значительным.

Как прокомментировал менеджер проекта Kaspersky DDoS Protection «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев, многие компании уже осознали необходимость внедрения защитных механизмов и пересмотрели отношение к кибербезопасности. К концу года активность злоумышленников традиционно возрастает, предупредил Киселев.