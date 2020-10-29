Банк России планирует представить обновленный формат прогноза по ключевой ставке в первой половине 2021 года, сообщила в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках форума «Россия зовет!» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы вообще хотим обновить формат представления нашего прогноза, чтобы он был более понятным. Думаем, что такой несколько обновленный формат прогноза мы представим в первой половине следующего года», — рассказала она.

Вопрос публикации траектории ключевой ставки обсуждается несколько лет. Летом ЦБ сообщил, что принял решение о запуске таких публикаций. Однако с их форматом регулятор еще не определился.



«Мы боялись, что такая публикация будет воспринята как обязательство, а когда ситуация изменится, ставки окажутся на другом уровне — это вопрос не только претензий к Центральному банку, но, если это было заложено в инвестпланы... это могут быть риски и для бизнеса», — отметила глава ЦБ. Однако сейчас регулятор видит, что понимание денежно-кредитной политики и роли ставки у населения и бизнеса выросло, добавила Набиуллина.