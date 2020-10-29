В Банке России принято решение возобновить систему мониторинга рабочего мониторинга мер программ реструктуризации и кредитных каникул банков, которая действовала до 30 сентября. Об этом сообщила руководитель экспертного центра уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович в ходе очередного совещания региональных бизнес-омбудсменов.

Как известно, 30 сентября закончилось действие закона о кредитных каникулах (ФЗ-106) как меры поддержки граждан и малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии. Тем не менее, сразу после этого Банк России разослал в кредитные организации письмо, в котором рекомендовал им продолжать собственные программы кредитных каникул и реструктуризации вплоть до 31 декабря.

«В рамках взаимодействия с институтом уполномоченных ЦБ попросил наш институт аккумулировать поступающие жалобы и обращения от предпринимателей, — отметила Алехнович. — В ЦБ адекватно оценивают реальное состояние экономики и в конце года ожидают новый всплеск обращений. Мы и сейчас по цифрам видим, что пошел прирост, бизнес снова обращается за кредитными каникулами или реструктуризацией кредитов. Предприниматели ожидали, что к настоящему моменту смогут достигнуть лучших финансовых показателей».

По данным Экспертного центра при уполномоченном, поступившим из территориальных учреждений Банка России, по состоянию на 21 октября коммерческие банки в 54 регионах приняли от бизнеса 48 061 обращение о реструктуризации кредита по собственным программам (вне закона №106-ФЗ). Недельный прирост составил 0,87%. Доля фактически проведенных реструктуризаций (в количестве поступивших обращений субъектов МСП) равна 64,81%.