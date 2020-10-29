Бывшее руководство Народного Банка продолжает препятствовать действиям временной администрации, введенной в связи с отзывом его лицензии 24 июля этого года, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России в дополнение к ранее опубликованной информации сообщает, что временная администрация по управлению кредитной организацией АО «Народный банк» продолжает сталкиваться с противодействием со стороны должностных лиц банка», — говорится в сообщении.

Так, в нарушение требований законодательства временной администрации до настоящего времени не передана в полном объеме бухгалтерская и иная документация банка, в том числе кредитные досье заемщиков, документы по выбытию основных средств, внутренние положения и правила.

Временная администрация направила информацию о противоправных деяниях в Министерство внутренних дел РФ и прокуратуру для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, в очередной раз сообщает пресс-служба ЦБ.

Ранее Центробанк заподозрил вывод активов из Народного Банка. Причиненный банку ущерб оценивается не менее чем в 1,2 млрд рублей.

Кроме того, временная администрация заподозрила предпочтительное удовлетворение банком требований одних кредиторов за счет других.

По оценке временной администрации, стоимости активов банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами. Банк России в конце августа направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Народного Банка банкротом, рассмотрение дела назначено на 30 октября.

ЦБ также направил правоохранителям информацию о противодействии деятельности временной администрации со стороны экс-главы банка Сергея Турбина, которое выразилось в несоблюдении требований по передаче правоустанавливающих документов на активы банка.



До этого регулятор представил данные, согласно которым «дыра» в капитале Народного Банка составляет порядка 238 млн рублей.