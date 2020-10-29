Количество заблокированных по инициативе Банка России мошеннических телефонных номеров за первое полугодие 2020 года выросло почти в четыре раза относительно того же периода прошлого года и превысило 9,7 тыс. Порядка 80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров. Такие данные приведены в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», который Банк России теперь будет публиковать ежеквартально.

Общий объем операций, совершенных без согласия клиентов, в I и II кварталах составил примерно 4 млрд рублей, банки вернули клиентам около 485 млн похищенных рублей. Было зафиксировано более 360 тыс. несанкционированных операций.

Существенный рост киберпреступности был отмечен при покупках товаров и услуг в Интернете. Спрос на дистанционные услуги и сервисы из-за пандемии активизировал деятельность злоумышленников в этом сегменте. В первом полугодии по инициативе Банка России было заблокировано более 4,7 тыс. сайтов, созданных с целью хищения денег у граждан.

«Минимизировать возможный ущерб от деятельности злоумышленников в Интернете позволит принятие законопроекта, который дает Банку России право самостоятельно блокировать используемые ими сайты. В таком случае мы сможем действовать оперативно, чтобы как можно меньше людей попадали в ловушку, — отметил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. — Но не менее важно повышение финансовой киберграмотности и кибергигиены. Банк России совместно с финансовыми организациями, прокуратурой и правоохранительными органами через все доступные каналы коммуникации постоянно разъясняет людям, как безопасно пользоваться современными платежными инструментами».