В настоящее время воспользоваться услугой могут зарплатные клиенты, до конца года Банк планирует распространить ее на всех пользователей ДБО. Кредит предоставляется на срок до 7 лет и на сумму до 1 млн рублей без оформления страхования жизни.

Для получения потребительского кредита необходимо направить заявку через мобильное приложение «Зенит Онлайн» или интернет-банк. При заполнении заявки клиент выбирает комфортные параметры обслуживания кредита, указывает его цель и прикладывает фото паспорта. В случае положительного решения банк перечислит средства на банковский счет.

«Мы продолжаем улучшать дистанционные каналы обслуживания для наших клиентов. Банк ЗЕНИТ разработал специальный сервис для быстрого получения заемных средств на любые цели, оставаясь при этом дома. Деньги поступают на банковский счет, с которого можно перевести деньги на карту, оплатить товары или услуги онлайн, или просто снять в банкомате», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.