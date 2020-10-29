Банк России разрабатывает законопроект о системе гарантирования в сегменте страхования жизни . Об этом на шестом ежегодном Форуме лидеров страхового рынка сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

«Механизм гарантирования вкладов действует в банковской сфере, а также в негосударственных пенсионных фондах, и мы работаем над тем, чтобы создать некий аналог в части страхования жизни», — сообщил он, добавив, что появление механизма гарантирования должно привести к увеличению уровня доверия потребителей.

Регулятор планирует избрать для страхования жизни модель, схожую с гарантированием банковских вкладов, ограничив выплаты суммой в 1,4 млн рублей.



Банк России предполагает, что оператором данной системы будет Агентство по страхованию вкладов, соответственно, оно будет не только осуществлять выплаты, но и собирать взносы со страховщиков жизни.