Банк России обновил перечень системно значимых кредитных организаций . Теперь их не 11, а 12, свидетельствуют данные регулятора.

Перечень системно значимых кредитных организаций утверждается ежегодно. В обновленный перечень добавлен Совкомбанк.

Решение принято с учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации, поясняют в Центробанке. По его данным, доля Совкомбанка в активах банковского сектора составила около 1,5% на 1 октября 2020 года.

«Признание системной значимости для нас — это итог успешного и качественного роста нашего бизнеса в последние годы. И, конечно, это увеличение ответственности банка перед своими клиентами, партнерами и регулятором. Именно поэтому банк на протяжении последних нескольких лет с запасом выполняет все требования и нормативы по капиталу и ликвидности», — комментирует председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, чьи слова приводятся в пресс-релизе кредитной организации.

Остальные 11 банков в списке — СберБанк , ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Московский Кредитный Банк. По информации регулятора, на 12 банков из перечня системно значимых приходится в общей сложности 74% активов российского банковского сектора. В прошлом году при утверждении списка сообщалось , что на долю 11 системно значимых кредитных организаций приходится более 60% совокупных активов сектора.

В последний раз список системно значимых банков обновлялся в 2017 году, когда в него был включен МКБ. При этом эксперты еще в прошлом году не исключали добавления в этот список Совкомбанка.

На системообразующие банки распространяются, в частности, требования по соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».

В начале этого года Банк России опубликовал для общественных консультаций доклад «Об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию», предложив пересмотреть критерии определения системной значимости в российском банковском секторе, а также требования к системным игрокам. Этим летом ЦБ подтвердил планы по изменению методики определения системно значимых банков со следующего года, заверив, что все действующие системообразующие банки останутся в перечне.

