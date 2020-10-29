📰 Накопительное страхование жизни закрепило за собой место главного драйвера рынка страхования, пишет «Коммерсант» . Этому способствует активная работа страховщиков по повышению привлекательности таких программ за счет новых сервисов и включения актуальных страховых случаев, а также продолжающееся снижение ставок по депозитам. По оценкам «Денег», основанным на данных ВСС, во II квартале премии по НСЖ составили 27,4 млрд рублей, что на 6% выше показателя II квартала 2019-го. До конца года аналитики ожидают восстановления как минимум в сегменте страхования жизни, хотя негативное влияние пандемии по-прежнему будет высоким.

📰 Курсы доллара и евро могут приблизиться к годовым максимумам в ноябре, пишет «Российская газета» , ссылаясь на ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского. По его словам, у рубля есть союзник в лице ЦБ, который будет проводить валютные интервенции до конца года на общую сумму 195 млрд рублей. Также рублю будут сопутствовать продажи валюты государственными компаниями. Выборы президента США в значительной мере отразятся на рубле. Если меры поддержки будут приняты, а риторика нового президента не будет воинственной в отношении России, то пара доллар/рубль в следующем месяце способна вернуться в диапазон 74—76, а евро/рубль — в рамки 87—89. Иначе продолжится ползучий рост к годовым максимумам: по паре доллар/рубль — к 81,97, по евро/рубль — к 93,32 и выше.

📰 Швейцария исключила Россию из перечня стран, прибывающим гражданам которых необходимо пройти обязательный карантин из-за коронавируса, пишет РБК . Обновленный список опубликован на сайте швейцарского Минздрава. В нем остались только Андорра, Армения, Бельгия и Чехия. Также изолироваться надо прибывающим в Швейцарию из трех французских регионов — О-де-Франс, Иль-де-Франс и Французской Полинезии. Правила для них вступили в силу с 29 октября.

📰 Самыми доходными финансовыми инструментами в октябре стали отдельные категории паевых инвестиционных фондов, пишет «Коммерсант» . Худшую динамику продемонстрировали вложения в акции российских компаний, что отразилось и на результатах большей части рублевых ПИФов. Однако фонды, ориентированные на иностранные активы, в первую очередь высокотехнологические компании, обеспечили неплохую прибыль. Заработать можно было и на валютных вкладах, и на фондах еврооблигаций, которые продолжают выигрывать на слабости российского рубля.

📰 Главной угрозой восстановлению экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является замкнутость в пределах национальных рынков, пишут «Ведомости» . Так считает член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Общее падение ВВП ЕАЭС в 2020 году прогнозируется на уровне выше 3,2%. Китай — ключевой торговый партнер для стран ЕАЭС. Сотрудничество между Евразийским союзом и Китайской Народной Республикой может создать новые возможности для реализации огромных и важных транснациональных проектов через в том числе евразийскую реинтеграцию и ее сопряжение с инициативой «Один пояс, один путь», заявил Слепнев.

📰 В России резко выросло число компаний, желающих получить госаккредитацию как IТ-организация, а также количество заявок на включение в реестр отечественного ПО, пишет РБК . За последние три месяца в реестре организаций в сфере IТ, аккредитованных Минцифры, зарегистрировались 700 новых компаний. Такие статусы — условия получения льгот в рамках налогового маневра. Как сообщили в Минцифре, после объявления о льготах в рамках налогового маневра количество заявлений российских IТ-компаний на получение госаккредитации возросло почти в три раза. Также почти в четыре раза увеличилось число заявлений на включение программ в реестр отечественного ПО. По словам экспертов, из поступающих заявок довольно много отклоняется — в основном по причине непредоставления информации.