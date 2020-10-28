УК «ВТБ Капитал управление активами» создает аналог западных ETF, в котором в качестве активов будет присутствовать исключительно физическое золото, пишет «Коммерсант» . Управляющая компания будет планомерно сокращать долю ETF SPDR Gold Shares в активах фонда, заменяя ее на золотые слитки. Приобретаться и храниться слитки будут в ВТБ. Расходы инвесторов останутся ниже 1% годовых. На баланс фонда могут перейти более 700 кг золота, рассказали в УК.

УК «ВТБ Капитал управление активами» создает аналог западных ETF, в котором в качестве активов будет присутствовать исключительно физическое золото, пишет «Коммерсант» . Управляющая компания будет планомерно сокращать долю ETF SPDR Gold Shares в активах фонда, заменяя ее на золотые слитки. Приобретаться и храниться слитки будут в ВТБ. Расходы инвесторов останутся ниже 1% годовых. На баланс фонда могут перейти более 700 кг золота, рассказали в УК.

Как отмечают эксперты, создание фонда с активами логично при банках, располагающих запасами драгметалла. По их мнению, так как ЦБ сейчас не покупает золото, даже с учетом продажи за границу заметная часть запасов остается в банках. При создании подобного «золотого» фонда получается двойная выгода — и снижение комиссии клиентам за счет отсутствия комиссий по ETF, и возможность заработать для банка.

В управляющих компаниях позитивно оценивают подобные планы. Важное значение для клиентов будет иметь цена, по которой будут осуществляться сделки, считают участники рынка. В фонд ВТБ металл будет приобретаться по цене внебиржевого глобального спот-рынка. По данным агентства Bloomberg, спред в котировках составляет 0,02—0,05%. Пока участники рынка не планируют создания аналогичных фондов. Помимо сюрприза с ценой могут быть неожиданности с контрагентами, которых гораздо меньше, чем на фондовом рынке, а также со сроками поставки, отметили они.