Принадлежащее фонду Baring Vostok «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) выплатит банку «Восточный» 2,5 млрд рублей, после чего банк откажется от гражданского иска на такую же сумму, поданного в рамках уголовного дела против основателя Baring Майкла Калви, пишет РБК . Об этом сообщили в пресс-службе «Восточного». Банк «Восточный» и ПКБ достигли соглашения. Представитель Baring Vostok сообщал ранее о проведении переговоров с оппонентами по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка «Восточный». Владелец «Финвижн» Артем Аветисян заявлял в 2019 году о готовности заключить мировое с Baring Vostok.

Уголовное дело против Майкла Калви было возбуждено в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК). Кроме него фигурантами дела стали топ-менеджеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, бывшие руководители банка «Восточный» и «Первого коллекторского бюро» Алексей Кордичев и Максим Владимиров, а также экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов. На тот момент Baring Vostok был основным акционером банка «Восточный» и акционером ПКБ.

С заявлением о преступлении в ФСБ обратился Шерзод Юсупов, акционер «Восточного» и деловой партнер Артема Аветисяна (на тот момент владел 32% банка через компанию «Финвижн»). Основанием для возбуждения дела стала сделка по прощению кредита на 2,5 млрд рублей, выданного ПКБ в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG.

Первоначальное обвинение Калви и других фигурантов дела в мошенничестве строилось на том, что акции, полученные от ПКБ в погашение долга на 2,5 млрд рублей, как посчитало следствие, стоили 600 тыс. рублей, и таким образом средства банка были похищены. Калви обманом убедил совет директоров, в который входил и Юсупов, проголосовать за такую сделку, считало следствие. Заказанная следствием оценка показала, что акции IFTG стоили больше 3 млрд рублей по рыночной оценке и около 256 млн рублей на момент сделки. В декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение на растрату (п. 4 ст. 160 УК).

Защита фигурантов дела неоднократно заявляла, что в действительности сделка по выдаче кредита ПКБ предназначалась для погашения задолженности банка перед «БКС Кипр» на 2,5 млрд рублей, в результате чего из-под залога были освобождены евробонды на балансе «Восточного». В октябре 2020 года расследование завершилось.