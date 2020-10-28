Компания Rakuten Viber, владеющая мессенджером Viber, выходит на рынок финтех-сервисов и запускает новую функцию — «Платежи в чат-ботах» (Chatbot Payments), говорится в сообщении компании. Пользователи смогут использовать приложение для покупки товаров и услуг, совершая платежи через Google Pay или другую доступную на устройстве платежную систему.

Функция позволит безопасно покупать товары и услуги напрямую у продавцов в их авторизованных чат-ботах в Viber. Для этого пользователю необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в аккаунт Google Pay или другую систему мобильных платежей, если его банк поддерживает один из этих сервисов, после чего опция оплаты станет доступна во всех чат-ботах на базе программного интерфейса (API) Viber. Продавец или компания, желающие принимать платежи в Viber, должны подключиться к поставщику услуг, поддерживающему этот тип платежей, создать чат-бот в Viber и разрешить платежи.

Вся конфиденциальная информация о платеже зашифрована и не передается чат-ботам, Viber или третьим лицам, подчеркивает компания.

Первой страной, где будет запущена функция, станет Украина, а в начале 2021 года Viber планирует запустить платежи и на других рынках, в том числе в России.