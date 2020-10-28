В России до конца 2020 года заработает специальный сервис, с помощью которого в онлайн-режиме от 30 секунд до нескольких минут можно будет получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), пишет РБК . Это стало возможным благодаря внедрению федеральной государственной информационной системы ЕГРН (ФГИС ЕГРН) по всей стране, сообщили в аппарате вице-премьера России Виктории Абрамченко. Речь идет, в частности, о регистрации прав собственности, договоров ипотеки, постановке на кадастровый учет и других процедурах в сфере недвижимости.

До внедрения ФГИС ЕГРН сервис работал в пилотных регионах, в 2020 году он будет распространен на все регионы, уточнила Абрамченко. Сервис позволит пользователям оперативно получать информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверять собственников или уточнять наличие обременений перед сделкой с недвижимостью. Чтобы воспользоваться его услугами, необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру.

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, — это платная госуслуга. В зависимости от лица, запросившего услугу, и формата предоставления данных стоимость выписки составляет от 130 рублей до 5,2 тыс. рублей.

Сохранность данных о недвижимости во ФГИС ЕГРН обеспечивается в соответствии со всеми современными требованиями информационной безопасности, отметила вице-премьер. Для обеспечения отказоустойчивости специально были созданы распределенные центры обработки данных, обеспечивающие надежную и стабильную работу системы.