Объем средств на валютных счетах физлиц в сентябре 2020 года снизился более чем на 1 млрд долларов, пишет «Коммерсант» . Это крупнейший отток с марта, когда с валютных депозитов забрали почти 5 млрд долларов. По оценкам издания, около 400 млн долларов граждане вывели с вкладов сроком от месяца до года, еще 780 млн долларов — с вкладов свыше одного года. На счета до 30 дней и до востребования пришло всего 7 млн долларов.

Лидерами по оттоку валютных вкладов стали СберБанк (380 млн долларов), ВТБ (275 млн долларов), Альфа-Банк (90 млн долларов), Райффайзенбанк (54 млн долларов). Как отметили в кредитных организациях, повысился интерес клиентов к накопительным счетам и инвестиционным инструментам, в связи с чем значительная часть средств с валютных вкладов после их завершения размещалась в инвестиционные продукты, а также на накопительные и текущие счета. Также клиенты хеджируют риски путем диверсификации средств в разные валюты, поэтому резкое изменение курса влечет изменение структуры портфелей.

По мнению экспертов, отток валютных вкладов провоцируют сами банки. С марта 2020 года ставки долларового размещения резко упали, и если полтора года назад можно было открыть депозиты в долларах под 3% годовых, то сейчас клиенты, сталкиваясь с околонулевыми ставками, зачастую принимают решение забрать средства из банка. Нужно помнить и о высоких требованиях к резервированию по валютным вкладам, что зачастую делает невыгодными для банков валютные вклады даже под 0,3—0,4%, отметили эксперты. Банки осознанно снижают привлеченные срочные средства в иностранной валюте.

Повлияла на граждан и пандемия, спровоцировавшая резкое падение доходов населения, усиление безработицы, а также появление нового инструмента инвестирования в виде льготной ипотеки, считают эксперты. По их мнению, еще одним фактором давления стало решение правительства о введении с 2021 года налога на доход по депозитам в размере 13%. Население сочло это угрозой для финансового благополучия и начало активно искать альтернативу.