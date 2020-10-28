Следователи возбудили уголовное дело о неуплате НДС гендиректором страховой компании «Русский Стандарт Страхование» Антоном Кушнером на 52,4 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Антон Кушнер не уплатил налог на добавленную стоимость в общей сумме 52,4 млн рублей за 2009—2010 годы по выплатам страховых премий. 27 октября 2020 года возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)», — сказано в источнике.

В начале 2009 года Кушнер заключил договоры между банком «Русский Стандарт» и компанией «Русский Стандарт Страхование» о страховании держателей карт банка и неправомерно использовал право на освобождение от уплаты налогов. По этим договорам выплачивалась страховая премия, которая не освобождается от уплаты НДС.

По данной статье ему грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо до шести лет лишения свободы.