Счетная палата (СП) представила стресс-сценарий развития российской экономики в 2020—2023 годах на случай возвращения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

«В рамках второго сценария (рисковый сценарий) мы рассматриваем ситуацию, предполагающую более жесткое прохождение мировой экономикой и, отчасти, Россией второй волны пандемии коронавируса осенью и зимой 2020—2021 годов и, возможно, весной 2021 года, предполагающее вновь введение ограничений на ведение деловой активности и работу бизнесов в странах Европы (хотя не в таком масштабе и на менее продолжительное время, чем весной 2020 года), в том числе в крупнейших городах России. Массовая вакцинация и уход от карантинных ограничений в этом сценарии предполагаются не ранее конца весны — лета 2021 года», — отмечается в документе.

Таким образом, данный сценарий представляет собой стресс-сценарий для России в условиях сохранения рисков пандемии, но без нового шока, связанного с падением цен на нефть. «Соответственно, падение мировой экономики в 2020 году будет глубже, чем в первом сценарии, а восстановление мировой экономики в 2021 году будет не полным и частично перенесется на 2022 год», — отметили в СП.



Согласно рисковому сценарию, на протяжении 2021—2023 годов сохранится рост цен на нефть, однако уровня 55 долларов за баррель они достигнут только в 2023 году. Обменный курс рубля предполагается на 5—6 % ниже его фундаментально обоснованного равновесного значения. В дальнейшем, по мере возвращения инфляции к таргетируемому уровню (4%), а также сохранения медленных темпов роста российской экономики, цикл смягчения денежно-кредитной политики возобновится и ключевая ставка опустится до 4—4,25%, предположили в ведомстве.