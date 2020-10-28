Рубль дешевеет к доллару и дорожает к евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:04 мск повысился на 12 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 13 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:14 мск курс доллара составил 77,45 рубля (плюс 14 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 14 копеек и составил 91,19 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра основные валюты показывают смешанную динамику по отношению к доллару США. По его словам, снижение цен на нефть приведет к очередному ослаблению рубля — до 78,5 рубля за доллар. Чтобы рубль продолжил укрепляться, курсу нужно опуститься ниже 76,6 рубля за доллар, отмечал эксперт.

«Сопротивлением по паре доллар/рубль выступает район 77,9, где проходит граница пробитого вниз восходящего канала. Если пара сможет удержать этот уровень и развернуться вниз, то рубль получит сильный технический драйвер роста. Нарисуется классическая картина пробоя канала с последующим тестированием его границы и отскоком от нее. В целом до конца года мы смотрим на российскую валюту позитивно и не исключаем ее ухода в район 75 рублей за доллар. Однако вынос выше 80 вполне может быть как реакция на победу Байдена или даже раньше — на предвыборном оттоке средств с российского рынка», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.