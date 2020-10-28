Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщила ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Варвара Кнутова.

«По нашей информации, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Калви и других фигурантов. В среду защита вызвана для ознакомления с ним. На следующем этапе дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций .