Прокуратура Москвы проверит указ мэра Сергея Собянина о переводе 30% сотрудников столичных компаний на удаленную работу и предоставлении данных о работающих дистанционно, пишет РБК . С соответствующим запросом в ведомство 13 октября обратился депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов и семеро депутатов от КПРФ. Ответ ведомства опубликовал у себя в Facebook Тимонов.

Депутаты попросили прокурора Москвы Дениса Попова проверить указ Сергея Собянина № 97-УМ от 6 октября на соответствие ст. 88 Трудового кодекса, которая прямо запрещает работодателям передавать кому-либо персональные данные сотрудников без их согласия, а также Конституции. Из ответа прокуратуры, датированного 19 октября, следует, что ведомство начало проверку после обращения депутатов.

C начала октября работодателей столицы обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Работодателей обязали еженедельно отчитываться о доле находящихся на «удаленке» и предоставлять властям их данные — номера телефонов, машин, социальных карт. Юристы указывали, что эти данные относятся к персональным, в связи с чем мэрия не может собирать их без согласия работников.

В мэрии настаивают, что перечисленные в указе данные не относятся к персональным, поскольку их собирают без привязки к именам.