Банк России установил официальные курсы валют на 29 октября.

Курс доллара вырос на 1 рубль 9,64 копейки, составив 77,552 рубля (76,4556 рубля на 28 октября). Курс евро повышен на 90,8 копейки, до 91,2632 рубля (90,3552 рубля на 28 октября).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:25 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 78,22 рубля (плюс 91 копейка к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 91,9 рубля (плюс 58 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 77,39—78,3 рубля за доллар и 91,12—91,99 рубля за евро.