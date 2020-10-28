Средний размер выданных потребительских кредитов в III квартале 2020 года увеличился на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил 223,8 тыс. рублей. Средний чек по потребкредитам в сентябре 2020 года вырос на 19,3% за год и составил 228,7 тыс. рублей.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (492,6 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (371,5 тыс. рублей), Московской области (354,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (350,3 тыс. рублей), а также в Ленинградской области (256,5 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (плюс 31,6%), Приморский край (плюс 30,4%), Омская область (плюс 29,4%), Республика Башкортостан (плюс 28,1%), а также Алтайский край (плюс 27%).