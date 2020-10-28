Переход на новую методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) позволит расти этим показателям быстрее темпов инфляции. Об этом в среду заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов в ходе обсуждения соответствующего законопроекта на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Отказ от потребительской корзины, переход на медианный доход — а он всегда растет выше, чем инфляция — как раз позволяет нам выйти на эту линейку, при которой ПМ будет поднимать соответственно и МРОТ, потому что медианная заработная плата тоже растет темпами выше, чем инфляция, — сказал Пудов. — Если мы хотим создавать объективные предпосылки для роста этих двух показателей, а именно МРОТ и ПМ, связываться они должны с теми показателями, которые имеют объективный характер».

По его словам, главным недостатком потребительской корзины является преобладание в ней продуктов питания. «Цены на продукты питания растут ниже, чем инфляция. Это факт юридический. Закладывая модель потребительской корзины с продуктами питания, мы закладываем существенно более низкий ПМ», — пояснил замминистра.

Комитет на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ и ПМ с 1 января 2021 года. Согласно документу, со следующего года эти показатели будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы — 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.