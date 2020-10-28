Минфин России на аукционе в среду, 28 октября, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29019RMFS с датой погашения 18 июля 2029 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 430,195 млрд рублей. Объем спроса достиг 474,305 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95,8% от номинала, средневзвешенная цена — 95,8156% от номинала, выручка от размещения — 412,194 млрд рублей.