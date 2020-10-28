Минфин России на аукционе в среду, 28 октября, разместил в полном объеме облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии № 26235RMFS с погашением 12 марта 2031 года в объеме 6,363 млрд рублей при спросе в 13,381 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Цена отсечения составила 98,15% от номинала, средневзвешенная цена — 98,8542% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,24% годовых, доходность по cредневзвешенной цене — 6,14% годовых.

На предыдущем безлимитном аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии № 29019RMFS с погашением в июле 2029 года на 430,195 млрд рублей при спросе в 474,305 млрд.