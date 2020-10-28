Минцифры РФ в целом готово выделить операторам диапазон 4,8—4,99 ГГц для развития сетей связи пятого поколения, но пока нет ясности по совместному предприятию компаний по 5G, это делать преждевременно. Об этом сообщил директор департамента госполитики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров в ходе конференции «5G Future Russia 2020».

Канцуров напомнил, что сейчас основным диапазоном для внедрения 5G в России признан 4,8—4,99 ГГц, однако у него есть свои минусы. «В принципе, есть готовность к выделению диапазона 4,8—4,99 ГГц, но пока не будет ясности по совместному предприятию, я думаю, что выделять его пока преждевременно. Совместное предприятие у нас пока находится в режиме согласования в ФАС. Мы ждем результатов», — сказал он.

Канцуров отметил, что Минцифры требуется понимание, «как будет создано СП, как оно будет функционировать, как будет использоваться единая инфраструктура и, самое главное, как будет выделяться спектр». «Выделение этого спектра без аукциона совместному предприятию — это огромный вклад государства в развитие сетей 5G, поскольку, если этот спектр будет выделен бесплатно, это даст большие бонусы. По моим расчетам, это высвободит у операторов, наверное, 6 миллиардов рублей для того, чтобы эти деньги отдавать не на аукцион, а отдавать на развитие сетей», — предположил он.